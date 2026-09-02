Nostalgie+ fait sa rentrée entre DAB+, nouvelles émissions et podcasts

Vous aimerez aussi
-
Le DAB+ allemand devient aussi un canal d’alerte à partir du 10 septembre
-
NRJ renouvelle sa matinale avec plus de musique, de proximité et d’interactivité
-
Radio Contact met en jeu une maison neuve d’une valeur de 400 000 euros
-
RTBF : Axel Bauer rejoint la matinale "Coffee On The Rocks" de Classic 21
-
En Allemagne, le DAB+ prépare le lancement national du service d’alerte ASA
Après bientôt 7 ans d’existence, Nostalgie+ complète sa programmation avec trois formats. Depuis janvier, Anouchka présente "Nos Années Collector" chaque samedi de 11h à 12h, avec une année explorée à travers sa musique, ses événements historiques et politiques, le cinéma, la littérature et l’art de vivre. Le dimanche de 11h à 12h, Cédric Godart anime "Nos Années Happy Days", consacré aux souvenirs des années 60 et 70, de la musique aux phénomènes culturels, technologiques et scientifiques. Troisième nouveauté, "Y’a de l’idée" est proposée tous les jours à 06h35 et 21h35 par Leslie Rijmenams autour d’initiatives liées notamment à la santé, la justice sociale, l’énergie, la nature et la consommation responsable.
"Sans bouleverser ce qui fait notre identité, mais en continuant à l’enrichir", explique Vianney ’T Kint, Brand Manager de Nostalgie+.
"Sans bouleverser ce qui fait notre identité, mais en continuant à l’enrichir", explique Vianney ’T Kint, Brand Manager de Nostalgie+.
Une grille structurée autour de la musique et des auditeurs
La station, qui rassemble 55 000 auditeurs chaque jour pour 1.5% de part de marché, conserve une grille largement musicale. Stéphane Shaw anime la matinale en semaine dès 06h et "Juke-Box" de 10h à 11h, une heure durant laquelle les auditeurs choisissent leurs chansons. Socha prend le relais le week-end. Du lundi au vendredi, Sabine Mathus présente "Entre Nous" de 11h à 12h, avec "Le Moment Zenio" le vendredi à 11h15.
La chanson française occupe la tranche de 15h à 16h en semaine, tandis que "Tea Time" est diffusée le week-end au même horaire. "Rock Attitude" est programmée du lundi au vendredi à 19h et "L’Esprit Soul" le week-end à 19h. "La Story" de Brice Depasse est diffusée chaque jour à 02h30, 08h30, 12h30 et 18h30, et "Happy Days" de Cédric Godart à 01h30, 07h30, 13h30 et 20h30.
La chanson française occupe la tranche de 15h à 16h en semaine, tandis que "Tea Time" est diffusée le week-end au même horaire. "Rock Attitude" est programmée du lundi au vendredi à 19h et "L’Esprit Soul" le week-end à 19h. "La Story" de Brice Depasse est diffusée chaque jour à 02h30, 08h30, 12h30 et 18h30, et "Happy Days" de Cédric Godart à 01h30, 07h30, 13h30 et 20h30.
L’antenne se prolonge en podcasts et sur l’application
Nostalgie+, disponible en DAB+, via son application dédiée et son site internet, développe parallèlement une offre de podcasts permettant de prolonger ses contenus au-delà de la diffusion linéaire. "Seniors… et alors ?", animé par Sabine Mathus, s’adresse aux 55 ans et plus autour du bien-être, de la santé, des relations, des projets, des loisirs et de la vie quotidienne. Cédric Godart décline "Happy Days" autour de la mémoire musicale des sixties et des seventies, tandis que Frédéric Maltesse présente "En avant la Belgique !", consacré aux artistes belges d’hier et d’aujourd’hui. L’offre comprend également "Connexion Nature", dans lequel Amir Bouyahi aborde chaque semaine la nature, la biodiversité et la protection de l’environnement, ainsi que "Le Coup de cœur littéraire" de Christine Calmeau, consacré chaque semaine à une sélection de livres.
Une radio pensée pour les 55 ans et plus
La ligne éditoriale de Nostalgie+ reste centrée sur les années 60 et 70 et sur un public de 55 ans et plus. La programmation associe musique, information, culture et contenus pratiques. "Derrière chacun de nos programmes, il y a des voix, des idées, du travail et beaucoup de passion. C’est ce supplément d’âme que nous voulons continuer à partager chaque jour avec nos seniors", indique Vianney ’T Kint.
Kim Beyns, CEO de NGroup, replace pour sa part Nostalgie+ dans l’offre musicale du groupe : "Nous ne sommes pas de simples diffuseurs de playlists. Notre métier, c’est de créer des communautés et de distiller des ondes positives pour accompagner nos auditeurs et auditrices au quotidien."
Kim Beyns, CEO de NGroup, replace pour sa part Nostalgie+ dans l’offre musicale du groupe : "Nous ne sommes pas de simples diffuseurs de playlists. Notre métier, c’est de créer des communautés et de distiller des ondes positives pour accompagner nos auditeurs et auditrices au quotidien."