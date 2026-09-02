Nostalgie+ fait sa rentrée entre DAB+, nouvelles émissions et podcasts

La station, qui rassemble 55 000 auditeurs chaque jour pour 1.5% de part de marché, conserve une grille largement musicale. Stéphane Shaw anime la matinale en semaine dès 06h et "Juke-Box" de 10h à 11h, une heure durant laquelle les auditeurs choisissent leurs chansons. Socha prend le relais le week-end. Du lundi au vendredi, Sabine Mathus présente "Entre Nous" de 11h à 12h, avec "Le Moment Zenio" le vendredi à 11h15.

La chanson française occupe la tranche de 15h à 16h en semaine, tandis que "Tea Time" est diffusée le week-end au même horaire. "Rock Attitude" est programmée du lundi au vendredi à 19h et "L’Esprit Soul" le week-end à 19h. "La Story" de Brice Depasse est diffusée chaque jour à 02h30, 08h30, 12h30 et 18h30, et "Happy Days" de Cédric Godart à 01h30, 07h30, 13h30 et 20h30.