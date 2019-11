Nostalgie célèbre ses 30 ans en Belgique

À la fin des années 80, la vague New Beat déferle sur le monde et place la Belgique au centre de la planète Dance. Des tubes "Made in Belgium" se hissent à la tête des classements dans le monde entier : Confetti’s, Lords of Acid, A Split Second et Plastic Bertrand dont le single "Slave To The Beat" est disque d’or en 1989. En 2019, Nostalgie Belgique célèbre ses 30 ans et crée l’événement en remettant la New Beat au goût du jour...