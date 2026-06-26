Nostalgie bat le record de l'émission la plus haute de Belgique

-
NRJ Global et HABS mesurent en temps réel les émotions générées par l’audio
-
Malgré un recul sur la vague, Nostalgie Belgique reste au-dessus du million d'auditeurs
-
Radio Contact confirme son leadership tandis que Bel RTL poursuit sa relance
-
Belgique : Radio Contact domine au Sud, Radio 2 reste leader au Nord
-
La RTBF inaugure un siège pensé pour les usages audiovisuels et audio de demain
Nostalgie a officiellement battu le record de l'émission radio la plus haute de Belgique grâce à une diffusion réalisée depuis une montgolfière évoluant à plus de 1 500 pieds. L'opération s'est déroulée à Chastre où les animateurs Julien et Ann-Lo avaient rendez-vous pour relever ce défi inédit à bord d'un ballon aux couleurs de la station.
Alors que la montgolfière était en préparation avant le décollage, Ann-Lo décrivait l'ambiance sur place : "On est en train de gonfler la montgolfière Nostalgie, c'est très impressionnant". Elle ajoutait : "Elle est magnifique !" L'objectif était de réaliser une émission complète en plein vol afin de décrocher le titre de l'émission radio la plus haute du pays. En raison des fortes chaleurs, le nombre de places disponibles dans la nacelle était limité. Julien a ainsi pris place à bord de la montgolfière tandis qu'Ann-Lo est restée au sol pour suivre l'aventure. L'animation s'est poursuivie à distance avec un dispositif permettant aux auditeurs de participer à l'événement.
Une émission partagée avec les auditeurs
"Moi je vais donner des indices aux auditeurs pour savoir où tu vas atterrir, Julien", expliquait Ann-Lo. En parallèle, Nostalgie associait ses auditeurs à l'expérience en leur offrant la possibilité de remporter un baptême de l'air à bord de la montgolfière de la station.
Depuis la nacelle, Julien assurait l'animation au milieu des flammes du brûleur tandis que le soleil se couchait progressivement. Au sol, Ann-Lo suivait le parcours du ballon en voiture. Les échanges entre les deux animateurs se déroulaient en direct, avec parfois quelques interruptions liées aux conditions de réception.
La 5G au cœur de la performance technique
Au-delà de l'aspect spectaculaire de l'opération, cette émission a constitué un défi technique pour les équipes de Nostalgie. Contrairement à un studio radio traditionnel, aucune infrastructure fixe n'était disponible à bord de la montgolfière. L'ensemble de la transmission reposait sur le réseau 5G afin d'acheminer le signal en direct jusqu'aux installations de la station. Cette connexion variait en fonction des zones survolées. Lorsque la montgolfière évoluait au-dessus des villages, la qualité du direct retrouvait sa fluidité. À l'inverse, les passages au-dessus de zones plus boisées ou plus isolées rendaient certaines prises de parole plus complexes.
Après 1h30 de vol, l'objectif a été atteint avec la diffusion complète de ce direct record. À l'issue de l'expérience, Julien a résumé son ressenti en déclarant : "C'est magique !"
Une opération menée du décollage à l'atterrissage
Tout au long de l'aventure, les auditeurs ont pu suivre les différentes étapes de l'opération. La préparation du ballon, le décollage, le vol puis l'atterrissage ont été racontés en direct à l'antenne.
Pour Nostalgie, cette émission réalisée à plus de 1 500 pieds marque à la fois une performance éditoriale et technique. Après huit années au sommet des audiences, la station belge ajoute ainsi à son histoire un record national obtenu grâce à une émission intégralement diffusée depuis une montgolfière.