Nostalgie bat le record de l'émission la plus haute de Belgique

Nostalgie a officiellement battu le record de l'émission radio la plus haute de Belgique grâce à une diffusion réalisée depuis une montgolfière évoluant à plus de 1 500 pieds. L'opération s'est déroulée à Chastre où les animateurs Julien et Ann-Lo avaient rendez-vous pour relever ce défi inédit à bord d'un ballon aux couleurs de la station.

Alors que la montgolfière était en préparation avant le décollage, Ann-Lo décrivait l'ambiance sur place : "On est en train de gonfler la montgolfière Nostalgie, c'est très impressionnant". Elle ajoutait : "Elle est magnifique !" L'objectif était de réaliser une émission complète en plein vol afin de décrocher le titre de l'émission radio la plus haute du pays. En raison des fortes chaleurs, le nombre de places disponibles dans la nacelle était limité. Julien a ainsi pris place à bord de la montgolfière tandis qu'Ann-Lo est restée au sol pour suivre l'aventure. L'animation s'est poursuivie à distance avec un dispositif permettant aux auditeurs de participer à l'événement.

