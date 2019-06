Nostalgie ambiance la Fête de la musique

Dès 18h, la programmation de la radio sera rythmée au son de "La Play List de Jack". Jack Lang, créateur de la fête de la musique, fera la programmation de aux côtés des animateurs de la matinale,"Les matins qui chantent", Philippe et Sandy et donnera le coup d’envoi officiel de la fête de la musique. De 19h à 21h, l’animateur Bruno Gilbert dévoilera le classement des 50 plus gros tubes pour danser tout l’été, un classement établi par les auditeurs sur nostalgie.fr. De 21h à minuit, Max proposera une émission spéciale aux auditeurs avec une playlist rythmée. Pendant trois heures, l’émission "Max Mix Party" diffusera les plus gros tubes disco, funk et Eighties à l’antenne pour profiter de la fête de la musique. Enfin, à partir de minuit, les auditeurs continueront à faire la fête avec les plus grands titres disco funk grâce à l’émission culte "Nostalgie Disco Fever".