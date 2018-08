Nikos Aliagas : avant Europe 1, NRJ et Radio Notre-Dame

Ce lundi matin, toutes les oreilles seront attentives aux premiers pas de Nikos Aliagas dans la matinale d'Europe 1. Symbole de la relance de la station, le très populaire animateur de TF1, est le chef de file de ce nouvel Europe 1, plus divertissant et plus impertinent, voulu par la nouvelle direction emmenée par Laurent Guimier.Nikos Aliagas, 49 ans, multiplie les interviews dans la presse ces derniers jours : Le Monde, Les Echos… « Oui, Nikos Aliagas est journaliste » avec un petit truc en plus, martèlent les dirigeants de la station de Lagardère. L’idée est de démontrer sa légitimité à reprendre la tranche phare d’une radio généraliste d’information et de faire taire les mauvaises langues (à commencer par Yves Calvi, son concurrent sur RTL le matin, en mauvais joueur, qui a critiqué ce choix, dans les colonnes de Sud Ouest cette semaine).Si le professionnalisme de Nikos Aliagas ne fait aucun doute, l’animateur a gagné sa popularité d’abord à la télévision grâce à des émissions de divertissement comme la Star Academy ou 50 minutes Inside sur TF1.