Nicolas Petit se lance dans le consulting

Suite à son départ de M Radio, Nicolas Petit annonce la naissance de la société Nicolas Petit Consulting. Fier de ses réalisations, où il a mis en place et dirigé avec succès des programmes radiophoniques de qualité avec des équipes en phase avec les objectifs demandés, il souhaite désormais apporter ses compétences et son expertise en matière de choix musical, éditorial pour différentes radios nationales, régionales et locales.Pilotage de la programmation musicale, production de concerts privé, technique radio & création de studio, coaching animateurs, écoute de pige, analyse habillage antenne… son activité est à découvrir sur nicolaspetitconsulting.fr