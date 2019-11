NRJ officialise l'arrivée de Jérôme Delaveau

L'information a été révélée le 27 septembre dernier par la La Lettre Pro de la Radio. Rattaché à Gaël Sanquer, directeur délégué des médias musicaux NRJ Group, Jérôme Delaveau aura pour mission "de mettre en oeuvre la stratégie artistique, musicale et éditoriale de NRJ et de développer son audience ainsi que d'appliquer cette stratégie en local pour NRJ, Chérie FM et Nostalgie". Âgé de 48 ans, Jérôme Delaveau a débuté sa carrière comme animateur sur plusieurs stations locales de Tours avant de rejoindre Vibration à Orléans en mars 1991 où il a successivement occupé les fonctions d'animateur, programmateur musical et directeur des programmes. En août 1996, il est nommé directeur des programmes de Radio Scoop à Lyon. En juillet 1999, il occupera les mêmes fonctions à Contact FM à Lille puis à Sud Radio à Toulouse à partir de janvier 2006.