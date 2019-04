NRJ lance son premier challenge sur Tiktok

Objectif : les auditeurs viennent défier Aöme sur TikTok. Il suffit de laisser libre court à leur imagination, reproduire la chorégraphie du trio Lynn, Jade et Léana sur leur titre "Mille Couronnes" et relever le challenge en taguant Aöme, NRJ et #AomeNRJ. Pour participer, les auditeurs ont rendez-vous du 11 au 24 avril, sur le compte TikTok NRJ et relevez le challenge #AomeNRJ. À la clé un voyage vers le royaume de Londres, Madrid ou Stockholm. Les gagnants seront sélectionnés par NRJ et Aöme. Les trois sœurs, originaires de Toulouse, ont été révélées par YouTube. Leurs vidéos cumulent plus de 8 millions de vues. Leur premier titre s’intitule "Mille Couronnes", extrait de leur premier album à paraître à l’automne.



Les résultats de ce challenge seront dévoilés vendredi 26 avril.