NRJ : l'équipe de la matinale s'engage à planter des arbres

À cette occasion, samedi 21 mars, pour la Journée internationale des forêts proclamée par l’ONU, l’équipe de "Manu dans le 6/9" chaussera ses bottes et ira planter des arbres à Voinsles en Seine-et-Marne (77). Au cours de cet après-midi, ils participeront à la plantation de chênes et de fruitiers pour restaurer une parcelle forestière affectée par différents facteurs : changement climatique, maladies et attaque d’insectes.

Depuis septembre dernier, Manu et son équipe se sont associés à ReforestAction, et pour chaque auditeur à l'antenne, "Manu dans le 6/9" s'engage à planter un arbre. Grâce à cette action, ce sont déjà près de 2 000 arbres qui vont pouvoir être plantés en Tanzanie.