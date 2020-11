NRJ Music Awards : plusieurs artistes confirment leur participation

TF1 et NRJ ont annoncé le 26 octobre dernier la liste des nommés pour cette 22e édition et ont révélé deux nouvelles catégories : "Collaboration Francophone de l'année" et "Collaboration Internationale de l'année". Jusqu’au 4 décembre à 14h, le public peut encore voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et myt f1.fr, une fois par jour, dans chacune des quatorze catégories.

La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société Atos Worldline, le centre d’expertise d’ATOS dans les services transactionnels de haute technologie. Pour la catégorie "Performance Francophone de l’année", les votes se feront en direct par téléphone et par SMS.