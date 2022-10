NRJ Music Awards : les auditeurs invités à voter

RÉVÉLATION FRANCOPHONE

1. ADÉ

2. ADÈLE CASTILLON

3. LUJIPEKA

4. MENTISSA

5. PIERRE DE MAERE

6. YANNS



RÉVÉLATION INTERNATIONALE

1. BURNA BOY

2. DERMOT KENNEDY

3. GAYLE

4. REMA

5. ROSALIA

6. SOFIA CARSON

7. YUNGBLUD



ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE

1. AYA NAKAMURA

2. AMEL BENT

3. ANGÈLE

4. CAMÉLIA JORDANA

5. CLARA LUCIANI

6. IZÏA

7. JULIETTE ARMANET



ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE

1. ADELE

2. ANITTA

3. AVA MAX

4. BEYONCÉ

5. CAMILA CABELLO

6. LADY GAGA

7. LIZZO

8. SHAKIRA



ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE

1. AMIR

2. KEEN’V

3. KENDJI GIRAC

4. M. POKORA

5. ORELSAN

6. SLIMANE

7. SOPRANO

8. STROMAE

9. TAYC



ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL

1. DAVID GUETTA

2. ED SHEERAN

3. FARRUKO

4. HARRY STYLES

5. LIL NAS X

6. THE WEEKND



CHANSON INTERNATIONALE

1. “Envolver“ – ANITTA

2. “Don’t You Worry” - BLACK EYED PEAS / SHAKIRA / DAVID GUETTA

3. “Bam Bam“ - CAMILA CABELLO & ED SHEERAN

4. “I’m Good (Blue)”- DAVID GUETTA feat. BEBE REXHA

5. “abcdefu” – GAYLE

6. “As It Was“ - HARRY STYLES

7. “Bones“ - IMAGINE DRAGONS

8. “Calm Down” - REMA



COLLABORATION FRANCOPHONE

1. ANGÈLE & DAMSO – "Démons"

2. BIGFLO & OLI feat. JULIEN DORÉ – "Coup de Vieux"

3. DADJU & RONISIA – "Toko Toko"

4. ORELSAN feat. SKREAD – "Ensemble"

5. SOPRANO & GRADUR – "Venga Mi"

6. ZEG P feat. HAMZA & SCH – "Fade Up"



COLLABORATION INTERNATIONALE

1. BLACK EYED PEAS / SHAKIRA / DAVID GUETTA – "Don’t You Worry"

2. CAMILA CABELLO feat. ED SHEERAN – "Bam Bam"

3. ELTON JOHN & BRITNEY SPEARS – "Hold Me Closer"

4. FIREBOY DML feat. ED SHEERAN – "Peru"

5. REMA & SELENA GOMEZ – "Calm Down"

6. ROSALIA & THE WEEKND – "La Fama"



GROUPE / DUO FRANCOPHONE

1. 47TER

2. BIGFLO & OLI

3. INDOCHINE

4. LOUISE ATTAQUE

5. TERRENOIRE



GROUPE / DUO INTERNATIONAL

1. BLACK EYED PEAS

2. BLACKPINK

3. COLDPLAY

4. IMAGINE DRAGONS

5. MÅNESKIN

6. MUSE

7. ONEREPUBLIC



CLIP FRANCOPHONE

1. “Tout savoir” – ADÉ

2. « Démons » - ANGÈLE Feat. DAMSO

3. ”Coup de Vieux” - BIGFLO & OLI feat. JULIEN DORÉ

4. ”La Quête” - ORELSAN

5. ”Mon Amour” - STROMAE & CAMILA CABELLO

6. ”Péon” - VALD feat. ORELSAN



CLIP INTERNATIONAL

1. “Don’t You Worry” - BLACK EYED PEAS / SHAKIRA / DAVID GUETTA

2. “Pink Venom” – BLACKPINK

3. “Let Somebody Go” – COLDPLAY & SELENA GOMEZ

4. “As It Was“ - HARRY STYLES

5. “Forget Me” - LEWIS CAPALDI

6. “About Damn Time” - LIZZO



DJ

1. BORIS WAY

2. CALVIN HARRIS

3. DAVID GUETTA

4. FEDER

5. KUNGS

6. OFENBACH

7. THE AVENER



SOCIAL HIT

1. “Tout va bien” – ALONZO feat. NINHO & NAPS

2. “Doja” – CENTRAL CEE

3. “Emiliana” – CKAY

4. “Com’ dab” - DJ KAYZ feat. NAZA & KEBLACK

5. ” Middle Of The Night” - ELLEY DUHÉ

6. “Jiggle Jiggle” – JASON DERULO x DUKE & JONES x LOUIS THEROUX x AMELIA DIMZ

7. “Friendships” – PASCAL LETOUBLON feat. LEONY

8. “1,2,3” – SOFIA REYES feat. JASON DERULO & DE LA GHETTO

9. “Balader” - SOOLKING & NISKA



REPRISE / ADAPTATION

1. “On va Yeke” – BLACK M

2. “Running up that hill” – BORIS WAY

3. “I’m Good (Blue)” - DAVID GUETTA feat. BEBE REXHA

4. “Super Freaky Girl” - NICKI MINAJ

5. “Suavemente” - SOOLKING

6. “Maniac” - SOUND OF LEGEND

7. “Tissues” - YUNGBLUD



TOURNÉE FRANCOPHONE

1. CLARA LUCIANI

2. GRAND CORPS MALADE

3. INDOCHINE

4. JULIEN DORÉ

5. JULIETTE ARMANET

6. ORELSAN

7. SOPRANO