NRJ Group : un chiffre d'affaires en léger repli en 2017

Le résultat opérationnel courant ressort à 27.3 M€ en repli de 6.2 %. Le taux de marge opérationnelle courante s’établit à 7,4 %. Le résultat opérationnel s’établit à 27.9 M€ contre 42.8 M€ un an plus tôt. Le résultat opérationnel 2016 intégrait 13.7 M€ de produits non courants correspondant à l’impact net de charges de l’indemnisation perçue par le groupe suite à l’arrêt de la diffusion des multiplexes R5 et R8, cet élément majorant d’environ 9 M€ le résultat net après impôts au titre de 2016. En 2017, le résultat net consolidé part du groupe ressort à 20.2 M€ contre 33,7 M€ un an plus tôt. Au 31 décembre 2017, compte tenu de la forte progression du free cash flowii, le groupe présente un excédent net de trésorerie de 192.1 M€ en forte augmentation de 20.4 % par rapport au 31 décembre 2016. Cette hausse est notamment liée à une amélioration du BFR qui inclut la réduction des stocks et engagements hors bilan du pôle TV.