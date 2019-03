NRJ Group : un chiffre d’affaires consolidé de 392.3 M€

En France, en 2019, NRJ Group amplifiera ses investissements dans ses programmes et leur promotion, notamment NRJ, afin d’accroître la PDA globale des quatre radios et de leur QHM (quart d’heure moyen) sur la cible commerciale prioritaire des 25-49 ans. Cette stratégie de consolidation de la position du groupe en radio en France devrait lui permettre de renforcer durablement son leadership sur cette cible. La stratégie de reprise de valeur et le renforcement des équipes commerciales seront poursuivis et le groupe poursuivra également en 2019 le développement éditorial et commercial de son activité digitale.

À l’international, NRJ Group consolidera ses positions et poursuivra ses investissements sur ses relais de croissance. En Suède, 2019 sera marqué par l’effet année pleine des conséquences de l’exploitation du nouveau réseau national, après plus de 25 ans d’exploitation d’un réseau multi-villes. Cette évolution, qui permet de passer la couverture de la population du pays de 65% à 83%, nécessite des aménagements techniques et repose sur un nouveau partenariat qui affecteront la performance de l’activité au cours des premières années d’exploitation.