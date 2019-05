NRJ Group : progression du chiffre d’affaires de la radio

Sur les 3 premiers mois de l’exercice 2019, le pôle Diffusion enregistre un chiffre d’affaires de 17.5 M€, en hausse de 7.4 % par rapport à celui du 1er trimestre 2018, portée par une croissance de plus de 5% des activités de diffusion FM et des activités TNT, ainsi que par des prestations ponctuelles de réaménagement de fréquences TNT qui devraient prendre fin en juin 2019.

Enfin, le chiffre d’affaires du pôle TV s’élève à 21.2 M€ au 1er trimestre 2019 et affiche un retrait de 0.4 M€ lié notamment au recul du parrainage sur NRJ 12 qui retrouve un niveau proche de celui du 1er trimestre 2017.