NRJ Group : fort rebond des résultats en 2021

La radio à l’international enregistre une croissance de 3.6% de son chiffre d’affaires en comparaison avec celui de l’exercice 2020. Alors que la Belgique et l’Autriche voient leurs revenus progresser respectivement de 16.9% et 16.7%, ceux de l’Allemagne sont restés en retrait de 1.1% pénalisés par des restrictions sanitaires plus sévères et plus longues en 2021 que celles des pays voisins.

Sur l’exercice 2021, la hausse de son chiffre d’affaires et la progression maîtrisée de ses charges permettent au pôle radio d’enregistrer un résultat opérationnel courant de 32.3 M€ en forte amélioration (+18.2 M€) par rapport à un résultat opérationnel courant de 14.1 M€ au titre de l’exercice 2020. Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le pôle radio a perçu 5 M€ d’aides publiques en 2021.