NRJ Global : une offre commerciale aux emplacements ultra émergents

Pour 4 annonceurs maximum par écran, NRJ Global sanctuarise sur l’ensemble de ses radios (NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons), 2 minutes par heure, positionnées en tout début d’écran et réservées aux campagnes coupe-file, qui bénéficieront d’un habillage sonore spécifique avant et après les spots. Pour optimiser encore plus leur pression publicitaire, les annonceurs pourront facilement y associer le pré-roll du flux audio digital live.

NRJ Global s’engage à un retour planning radio anticipé, opéré sous 48 heures ouvrées, après réservation. L’ouverture planning de cette offre est d’ores et déjà effective.