NRJ Global décrypte les usages audio des dirigeants de TPE

L’étude révèle que 57% des dirigeants de TPE écoutent au moins une radio du Groupe NRJ ce qui fait de NRJ Global la première offre radio de France auprès de cette cible. "Nos radios, riches de cet ADN de divertissement "Good Vibes Only", continuent de séduire cette cible marketing stratégique au fort pouvoir de prescription : Nostalgie est la première radio de France auprès des dirigeants de TPE et NRJ, la première marque écoutée en audio digital. Le leadership de NRJ Global sur cette cible d’influence associé à un contrat d’écoute "Less Is More" favorise l’efficacité des communications. Notre maitrise du temps publicitaire (9 minutes en moyenne par heure au national), permet de renforcer le contrat d’écoute avec nos auditeurs et d’amplifier l’émergence et l’efficacité publicitaire, notamment en gagnant jusqu’à +11 points d’envie d’achat auprès des 25-59 ans".