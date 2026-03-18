NRJ Extravadance s’invite au Carnaval Étudiant de Caen

NRJ et la Ville de Caen annoncent leur collaboration à l’occasion de l’édition 2026 du Carnaval Étudiant de Caen. L’événement sera accompagné d’un concert NRJ Extravadance organisé à l’issue du parcours du carnaval. À travers ce dispositif, la radio propose un événement musical associé à un rendez-vous étudiant déjà installé dans la ville. L’édition précédente du Carnaval Étudiant de Caen avait réuni 35 000 carnavaliers. En 2025, l’association du Carnaval de Caen célébrait par ailleurs les 10 ans de l’événement.

Pour prolonger la journée du carnaval, NRJ et la Ville de Caen proposent un concert électro gratuit au Parc des Expositions de Caen. Les étudiants sont invités à se retrouver sur ce site à l’issue du parcours du carnaval. Le Parc des Expositions de Caen accueille l’événement au cœur d’un espace de plus de 71 000 m².