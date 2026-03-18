NRJ Extravadance s’invite au Carnaval Étudiant de Caen

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NRJ et la Ville de Caen annoncent leur collaboration à l’occasion de l’édition 2026 du Carnaval Étudiant de Caen. L’événement sera accompagné d’un concert NRJ Extravadance organisé à l’issue du parcours du carnaval. À travers ce dispositif, la radio propose un événement musical associé à un rendez-vous étudiant déjà installé dans la ville. L’édition précédente du Carnaval Étudiant de Caen avait réuni 35 000 carnavaliers. En 2025, l’association du Carnaval de Caen célébrait par ailleurs les 10 ans de l’événement.
Pour prolonger la journée du carnaval, NRJ et la Ville de Caen proposent un concert électro gratuit au Parc des Expositions de Caen. Les étudiants sont invités à se retrouver sur ce site à l’issue du parcours du carnaval. Le Parc des Expositions de Caen accueille l’événement au cœur d’un espace de plus de 71 000 m².
Pour prolonger la journée du carnaval, NRJ et la Ville de Caen proposent un concert électro gratuit au Parc des Expositions de Caen. Les étudiants sont invités à se retrouver sur ce site à l’issue du parcours du carnaval. Le Parc des Expositions de Caen accueille l’événement au cœur d’un espace de plus de 71 000 m².
Ce dispositif illustre la stratégie de la radio consistant à associer ses marques antenne à des événements publics et à des rendez-vous culturels ou festifs organisés dans les territoires.
La programmation musicale du NRJ Extravadance spécial Carnaval Étudiant de Caen réunira plusieurs artistes liés à la marque événementielle de la radio. La première partie du concert accueillera Nopra, Øbin, Kyls et Hugs. Ces artistes sont les gagnants du concours NRJ DJ Cast. La programmation principale réunira ensuite les DJ’s de la team NRJ Extravadance. Sont annoncés à l’affiche Bormin’, Dj Bens et Oriska.
La programmation musicale du NRJ Extravadance spécial Carnaval Étudiant de Caen réunira plusieurs artistes liés à la marque événementielle de la radio. La première partie du concert accueillera Nopra, Øbin, Kyls et Hugs. Ces artistes sont les gagnants du concours NRJ DJ Cast. La programmation principale réunira ensuite les DJ’s de la team NRJ Extravadance. Sont annoncés à l’affiche Bormin’, Dj Bens et Oriska.