La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 5 Juin 2026 - 14:25

Camille Combal rejoint la grille d'été de France Inter


Notez


France Inter annonce l'arrivée de Camille Combal à son antenne pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire diffusé chaque samedi à 12h du 4 juillet au 22 août 2026. L'animateur prendra les commandes d'un divertissement reposant sur un conseil municipal fictif réunissant des voix de la station autour de jeux, de quiz et de séquences d'improvisation.


Camille Combal animera un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur France Inter chaque samedi à 12h, du 4 juillet au 22 août 2026. L'animateur prendra les commandes d'un divertissement estival reposant sur un conseil municipal fictif mêlant jeux, quiz et improvisation. Crédit photo : Hélène Pambrun
Camille Combal animera un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur France Inter chaque samedi à 12h, du 4 juillet au 22 août 2026. L'animateur prendra les commandes d'un divertissement estival reposant sur un conseil municipal fictif mêlant jeux, quiz et improvisation. Crédit photo : Hélène Pambrun

Vous aimerez aussi

France Inter enrichit sa programmation estivale avec l'arrivée de Camille Combal. L'animateur sera à l'antenne chaque samedi à 12h du 4 juillet au 22 août 2026 pour présenter un nouveau divertissement hebdomadaire. Le programme s'appuie sur un concept original : celui d'un conseil municipal fictif. Durant une heure, les auditeurs assisteront à une réunion dirigée par Camille Combal dans le rôle du maire de la commune. Chaque émission abordera différents sujets liés à la vie municipale. Le futur de la commune, le quotidien des administrés ou encore l'actualité positive feront partie des thèmes évoqués au cours de cette réunion fictive. Les différents services municipaux seront également au programme, qu'il s'agisse des espaces verts, de la voirie ou encore du comité des fêtes.
Le format laissera une large place au divertissement à travers des jeux, des quiz et des séquences d'improvisation.


Les voix de France Inter au cœur du dispositif

Le nouveau rendez-vous réunira autour de la table les producteurs et humoristes de France Inter. Le temps d'une émission, ils endosseront le rôle du conseil municipal de la station. Le concept repose ainsi sur l'interaction entre Camille Combal et plusieurs voix de l'antenne dans un cadre conçu pour favoriser les échanges, les jeux et les situations d'improvisation.
Dans son communiqué, France Inter indique être "très heureuse d'accueillir Camille Combal sur son antenne et d'inaugurer avec lui ce nouveau concept". La station souligne également que l'animateur est "un grand professionnel de la radio" et "l'un des animateurs préférés des Français" qui, "grâce à son énergie communicative, son sens de l'humour et de l'auto-dérision, sait rassembler un large public".
Ce nouveau rendez-vous sera diffusé chaque samedi à 12h pendant huit semaines, du 4 juillet au 22 août 2026.

 


Tags : Camille Combal, France Inter, NRJ, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication