Camille Combal rejoint la grille d'été de France Inter

France Inter enrichit sa programmation estivale avec l'arrivée de Camille Combal. L'animateur sera à l'antenne chaque samedi à 12h du 4 juillet au 22 août 2026 pour présenter un nouveau divertissement hebdomadaire. Le programme s'appuie sur un concept original : celui d'un conseil municipal fictif. Durant une heure, les auditeurs assisteront à une réunion dirigée par Camille Combal dans le rôle du maire de la commune. Chaque émission abordera différents sujets liés à la vie municipale. Le futur de la commune, le quotidien des administrés ou encore l'actualité positive feront partie des thèmes évoqués au cours de cette réunion fictive. Les différents services municipaux seront également au programme, qu'il s'agisse des espaces verts, de la voirie ou encore du comité des fêtes.

Le format laissera une large place au divertissement à travers des jeux, des quiz et des séquences d'improvisation.

