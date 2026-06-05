Camille Combal rejoint la grille d'été de France Inter

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France Inter enrichit sa programmation estivale avec l'arrivée de Camille Combal. L'animateur sera à l'antenne chaque samedi à 12h du 4 juillet au 22 août 2026 pour présenter un nouveau divertissement hebdomadaire. Le programme s'appuie sur un concept original : celui d'un conseil municipal fictif. Durant une heure, les auditeurs assisteront à une réunion dirigée par Camille Combal dans le rôle du maire de la commune. Chaque émission abordera différents sujets liés à la vie municipale. Le futur de la commune, le quotidien des administrés ou encore l'actualité positive feront partie des thèmes évoqués au cours de cette réunion fictive. Les différents services municipaux seront également au programme, qu'il s'agisse des espaces verts, de la voirie ou encore du comité des fêtes.
Le format laissera une large place au divertissement à travers des jeux, des quiz et des séquences d'improvisation.
Les voix de France Inter au cœur du dispositif
Le nouveau rendez-vous réunira autour de la table les producteurs et humoristes de France Inter. Le temps d'une émission, ils endosseront le rôle du conseil municipal de la station. Le concept repose ainsi sur l'interaction entre Camille Combal et plusieurs voix de l'antenne dans un cadre conçu pour favoriser les échanges, les jeux et les situations d'improvisation.
Dans son communiqué, France Inter indique être "très heureuse d'accueillir Camille Combal sur son antenne et d'inaugurer avec lui ce nouveau concept". La station souligne également que l'animateur est "un grand professionnel de la radio" et "l'un des animateurs préférés des Français" qui, "grâce à son énergie communicative, son sens de l'humour et de l'auto-dérision, sait rassembler un large public".
Ce nouveau rendez-vous sera diffusé chaque samedi à 12h pendant huit semaines, du 4 juillet au 22 août 2026.