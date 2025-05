NRJ Belgique : Soprano annonce sa présence au NMT 2025

Après avoir fait vibrer quelques fans privilégiés lors d'un NRJ Live en janvier dernier, Soprano revient ambiancer les auditeurs de NRJ Belgique. Originaire de Marseille, Soprano s'est imposé au fil des années comme l'un des rappeurs les plus influents et aimés de sa génération. D’abord révélé avec le groupe Psy 4 de la Rime au début des années 2000, il s'est rapidement envolé en solo dans les années 2000. ​

Avec des titres comme " Roule", "Hiro", "Cosmo", "En feu" ou encore "Le coach", Soprano enchaîne les disques de platine, les tournées à guichets fermés et devient d'ailleurs le premier rappeur à remplir le Stade Vélodrome de Marseille. Il est l’un des rares rappeurs à avoir su conquérir toutes les générations. Un artiste culte qui vient enrichir le line-up du NMT 2025.