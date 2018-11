NRJ : 50 000 euros à gagner avec la Playlist Suprême

Imaginez une playlist avec un enchainement de 5 hits à la suite. Cette playlist ne sera jouée qu'une une seule fois dans un ordre précis et qu'il sdera possible d'entendre sur NRJ dès ce 3 décembre ou dans les jours qui suivront. cette playlist permettra à un e auditrice ou à un auditeur de remporter la somme de 50 000 euros. Dénommée "La Playlist Suprême", elle ne sera donc jouée une seule fois et dans cet ordre : Angèle "Tout Oublier", Marshmello "Happier", Bigflo et Oli "Plus Tard", Marnik & Smack "Gam Gam" et le groupe Trois Cafés Gourmands avec "À nos souvenirs". Il s'agit donc et avant tout d'être particulièrement attentif et d’appeler NRJ au 3937 et pour gagner les 50 000 euros mis en jeu.