NGroup : Marc Vossen publie un livre sur "son leadership inspirant"

"Être un leader inspiré, c’est bien. Mais l’être juste pour soi, ce n’est pas suffisant. L’être pour les autres vous rend inspirant. Afin que chacun·e se libère et libère l’entreprise." Marc Vossen est le patron de NGroup qui rassemble en Belgique les radios NRJ, Nostalgie, Chérie, Nostalgie+ et la télévision NRJ Hits. Fervent adepte de "l’entreprise libérée", il partage pour la première fois sa vision du leadership inspiré inspirant et dévoile le chemin de sa transformation et de celle de son entreprise vers plus d’intelligence collective, d'engagement et de bienveillance. "Je suis convaincu qu’un autre monde est possible et que tout changement véritable passe par une transformation de soi-même. Ensemble avec ma complice Valérie Malisse, nous avons développé un autre regard sur la vie, le monde en général et l’entreprise en particulier" explique le dirigeant