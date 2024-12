Mouv’ met en lumière Josman pour Hip Hop Symphonique

Le 14 novembre dernier, à l’Auditorium de Radio France, le public a assisté à un moment inédit dans l’histoire de Hip Hop Symphonique. Cette édition s’est articulée entièrement autour de l’univers musical de Josman, offrant une relecture symphonique de ses titres les plus marquants. Sous la direction artistique de Issam Krimi et avec l’accompagnement du live band The Ice Kream et des 43 musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le rappeur a offert une performance mémorable.

Le concert sera diffusé sur Mouv’ le jeudi 19 décembre à 21h, puis disponible en réécoute sur le site de la station. Mais la soirée ne s’arrête pas là ! À 22h, une programmation spéciale reviendra sur les moments forts des 8 précédentes éditions, rendant hommage à plus de 70 artistes qui ont marqué l’histoire de Hip Hop Symphonique.