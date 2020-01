Mouv' lance sa nouvelle "stream radio" hip-hop dédiée à un public familial

Mouv’ poursuit le développement de son offre numérique pour être toujours plus proche de son public et dévoile une nouvelle" stream radio" à destination des parents et de leurs enfants. Partant du constat que le rap est la musique la plus écoutée des jeunes, Mouv’, par son expertise musicale, a constitué une playlist éclectique et riche de plus de 500 morceaux tous publics, avec des artistes qui sont le reflet de la scène hip-hop française et internationale tels que : Soprano, Gims, Major Lazer, Vitaa & Slimane, Travis Scott, Black M, Maroon 5, Bigflo et Oli, Aya Nakamura ou encore JuL. Cette radio inédite 100% streaming permet une écoute qualitative ouverte à tous. Elle est à découvrir sur mouv.fr ou via l’application mobile.