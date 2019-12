Mouv' lance Pod'Classe, un projet de webradios scolaires

Le CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) et son réseau de coordinatrices/coordinateurs en académies, est chargé de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif et organise chaque année la Semaine de la presse et des médias dans l’École®. Ses missions : former les enseignants et aider les élèves à se former en citoyens libres et éclairés, par une pratique citoyenne des médias (presse écrite, audiovisuel, Internet, réseaux sociaux). Produire ou co-produire des ressources et outils pédagogiques sur tous supports afin d’accompagner les enseignants et les élèves, en leur proposant des activités pour la classe. Aider à la création et au développement de médias scolaires (journaux, sites, blogs, Web Radios, Web TV…)