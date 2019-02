Mouv' : la Cour des comptes préconise un basculement en tout digital

On pensait que Mouv' était sauvée, mais la Cour des comptes semble vouloir remettre le sujet sur la table. Relancée en 2014 autour du concept de cultures urbaines, la station jeune de Radio France reste à la traîne sur le front des audiences alors ses grandes soeurs multiplie les records, notamment France Inter. Il faut rappeler que Mouv' dispose d'une couverture FM nettement limitée à Paris et quelques villes. Dans son rapport 2019, la juridiction en charge de contrôler la bonne utilisation des fonds publics, n'y va pas pas quatre chemins : "La radio Mouv’ n’a pas relevé le défi de la FM (...) son audience reste faible : 0,7 %, en deçà du 1 % prévu par le COM (Contrat d'Objectif et de Moyens) pour 2017 et son coût (environ 9,8 M€ par an) est stable".