Mouv’ dévoile un documentaire inédit sur "Opéra Puccino"

Opéra Puccino, le premier album d’Oxmo Puccino célèbre ses 20 ans. Aujourd’hui considéré comme l’un des albums les plus importants du rap français, il a été réédité pour son vingtième anniversaire. A cette occasion, Oxmo Puccino se produira sur la scène de l’Olympia les 29 et 30 juin pour en interpréter ses titres légendaires.

À travers ce film produit par Mouv’, Oxmo Puccino, ses collaborateurs, ses proches et des artistes actuels dont Jazzy Bazz, le jeune rappeur Rémy ou encore le YouTubeur Jhon Rachid, racontent l’histoire de ce disque, décrivent son impact sur le rap et la musique en général et reviennent sur son héritage.





Ce documentaire vidéo de 29 minutes est diffusé ce vendredi 29 juin à 18h sur YouTube, DailyMotion et mouv.fr, à quelques heures de son concert donné à l’Olympia.