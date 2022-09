"Médias en Seine" revient le 22 novembre

Retour de la guerre en Europe, pandémie planétaire, crise sévère de la mondialisation, urgence climatique, déclin de la démocratie, défiance envers les médias et les journalistes ; les crises se multiplient sur tous les fronts, et il est plus nécessaire que jamais d’explorer et de débattre avec le grand public de la contribution, de l’utilité sociale et de la critique des médias dans nos démocraties. Sans tabous et avec une grande exigence, Médias en Seine est l’opportunité de partager des idées et des pratiques nouvelles, fabriquer du lien, innover, informer, émanciper, parler à tous les publics et réfléchir aux modèles venus d’ailleurs.

Une édition à vivre, à la fois en présentiel et en streaming, depuis la Maison de la radio et de la musique et du 10 Grenelle, siège des Échos.