Médiamétrie : deux rendez-vous en novembre pour les audiences radio

Le calendrier des prochaines publications de l'enquête EAR (Étude Audience Radio) prévoit deux rendez-vous pour les professionnels de la radio. Les résultats de l'EAR National, portant sur la période septembre-octobre 2026, seront diffusés le vendredi 13 novembre 2026 à 08h. Une semaine plus tard, le vendredi 20 novembre 2026 à 09h, les résultats de l'EAR Île-de-France, concernant la même période, seront à leur tour rendus publics.

Pour chacune de ces deux enquêtes, les données seront transmises par e-mail et mises à disposition sur le site internet. Ces deux échéances permettront de prendre connaissance successivement des résultats d'audience à l'échelle nationale, puis de ceux concernant spécifiquement l'Île-de-France. Les deux publications interviendront donc à sept jours d'intervalle, avec des horaires de diffusion distincts.