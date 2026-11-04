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Mercredi 4 Novembre 2026 - 07:40

Médiamétrie : deux rendez-vous en novembre pour les audiences radio


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Les prochaines données d'audience radio pour la période septembre-octobre 2026 seront communiquées en novembre. Les résultats de l'enquête EAR National seront disponibles le vendredi 13 novembre à 08h, tandis que ceux de l'EAR Île-de-France seront publiés le vendredi 20 novembre à 09h.


Médiamétrie : deux rendez-vous en novembre pour les audiences radio

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Le calendrier des prochaines publications de l'enquête EAR (Étude Audience Radio) prévoit deux rendez-vous pour les professionnels de la radio. Les résultats de l'EAR National, portant sur la période septembre-octobre 2026, seront diffusés le vendredi 13 novembre 2026 à 08h. Une semaine plus tard, le vendredi 20 novembre 2026 à 09h, les résultats de l'EAR Île-de-France, concernant la même période, seront à leur tour rendus publics.
Pour chacune de ces deux enquêtes, les données seront transmises par e-mail et mises à disposition sur le site internet. Ces deux échéances permettront de prendre connaissance successivement des résultats d'audience à l'échelle nationale, puis de ceux concernant spécifiquement l'Île-de-France. Les deux publications interviendront donc à sept jours d'intervalle, avec des horaires de diffusion distincts.

Tags : audience, EAR, EAR Île-de-France, EAR National, Médiamétrie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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