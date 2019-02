Mediameeting récompensée pour la radio interne de Burger King

Le "Morning" de Burger King est une matinale de 3 heures, diffusée avant l'ouverture des portes à la clientèle, avec de la musique, de l'info corporate, de l'animation, de l'infotainment, des dédicaces, des jeux... Finalité du programme : créer rapidement et durablement chez tous les collaborateurs "un fort sentiment d'implication et d'appartenance à la marque pour accompagner son développement". Cette matinale veut encourager et faciliter le partage de l'info avec et entre les collaborateurs des restaurants, accompagner et dynamiser l'activité des équipes pendant les préparatifs qui précèdent l'ouverture du restaurant et faire vivre les valeurs et la culture de l'entreprise tout en restant fidèle à l'ADN de la marque : "une marque fun, innovante, décalée et audacieuse".



Une matinale qui mise aussi sur l'interactivité en offrant "la possibilité aux collaborateurs de s'exprimer en partageant les infos de leur restaurant, en envoyant des dédicaces, ou en faisant part d'actualités qu'ils souhaiteraient entendre".