Matt Pokora est l'invité de Champagne FM

Avec un nouvel album intitulé "Épicentre" disponible depuis le 4 novembre et avant un concert à la Reims Arena le 19 octobre 2023, le chanteur Matt Pokora sera l'invité de l'équipe de Champagne FM, ce mercredi 23 novembre. Les auditeurs pourront librement accéder au Centre commercial "Marques Avenue" à Troyes pour assister à cette émission spéciale. Par ailleurs, Matt Pokora interprètera deux titres en direct...

Implantée à Reims, Champagne FM (Rossel Radio) diffuse ses programmes via 15 fréquences dans l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne et la Haute-Marne...