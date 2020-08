Mathieu Valbuena arrive sur RMC dans "Top of the Foot"

L'ancien milieu de terrain de l'Equipe de France (52 sélections) interviendra régulièrement en direct dans le show "Top of the Foot" du lundi au jeudi, de 18h à 21h, présenté par le duo Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre.Mathieu Valbuena, deux participations en Coupe du monde, complète ainsi la bande de "Top of the Foot" composée d’Éric Di Meco, Jérôme Rothen, Jean-Michel Larqué, Rolland Courbis, Emmanuel Petit et Laure Lepailleur.

Une nouvelle émission qui "concentre le meilleur du football: pendant trois heures, Mohamed Bouhafsi et Jean-Louis Tourre, entourés de leur bande, traiteront de l’actualité foot du jour avec les infos exclusives et les dernières indiscrétions, et plongeront dans les coulisses de tous les clubs français et internationaux avec de nombreux invités".