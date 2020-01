Maryam Salehi (NRJ) appelle les pouvoirs publics à assouplir la règle des quotas francophones

L’émission de MiKL est récente sur ce créneau et il est un peu tôt pour se prononcer.L’audience cumulée (3.8%) et la PDA (2.2 %) sont en hausse sur un an. Chérie FM confirme son positionnement de radio la plus féminine, avec une même une hausse de 38 % sur les 25-49 ans. La matinale gagne même +7% auditeurs ! Je tiens aussi signaler la bonne santé de Nostalgie qui gagne +114 000 auditeurs sur un an, la plus forte progression des radios musicales.Je ne commente pas les résultats de mes concurrents. J’observe que Spotify est le Netflix de la radio et que les pouvoirs publics doivent se saisir de ce sujet, comme ils le font avec les télévisions face aux autres plateformes. Il faut assouplir les règles car les quotas de musiques francophones ont été édictés il y a 25 ans. Il faut revoir les sur-quotas mis en place en 2016, comme le préconisait le rapport d’Aurore Bergé en 2018.