Marché publicitaire : on s’approche de l’équilibre

À noter la performance globale des cinq médias : télévision, cinéma, radio, presse et publicité extérieure à +0.7% au 1er trimestre 2019 (vs -1.1% au 1er trimestre 2018). Ces résultats trimestriels incluent les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse et de la radio en progression de +4,7 % soit 100 millions d’euros, et à +9,5% en y ajoutant le DOOH. Sur ce premier trimestre, plusieurs médias sont en croissance. D'abord la télévision +2.1% (vs +2.5% au 1er trimestre 2018), une croissance portée par l’ensemble de ses segments. Ensuite, le cinéma affiche une progression de +2.5% (vs +14.4% au 1er trimestre 2018). Enfin, la radio se redresse ce trimestre avec une croissance de +2.5% (vs -3,3% au 1er trimestre 2018), La publicité extérieure confirme aussi sa vitalité, avec une hausse de +1.3% ce trimestre.