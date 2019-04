Marc Lavoine et Møme en concert avec Alouette

Alouette compte 43 fréquences et couvre 4 régions administratives de Jonzac à Morlaix, pénétrant largement à l'intérieur des terres jusqu'à Laval ou Limoges. La station, dont la direction est confiée à Sébastien Lebois, organise de nombreux événements. Le prochain aura lieu à la salle de La Rotative à Buxerolles à Poitiers, ce mercredi 17 avril à 20h30. La station a invité le chanteur Marc Lavoine et le DJ Møme.

Présidée par Bertrand de Villiers, Alouette emploie 42 salariés, 8 journalistes et autant d'animateurs réalisent un chiffre d'affaires avoisinant les 7 millions d'euros.