Maison de la radio : une exposition de vinyles de David Bowie

Les expositions de la Discothèque permettent d’ouvrir l’un des plus grands fonds documentaires européens au public. Une collection exceptionnelle par sa diversité et sa qualité, incluant tous les supports phonographiques, du cylindre aux fichiers numériques. Cette fois-ci, la Discothèque de Radio France organise une exposition sous la forme d'un parcours dans l’œuvre discographique de David Bowie. Une occasion d'explorer sa carrière hors norme à travers les pochettes de ses albums studio et de ses plus grands concerts.

L'entrée est libre, tous les jours de 10h à 20h.