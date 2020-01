MFP : réélection de Sibyle Veil en qualité de présidente

"La solidarité entre les membres des Médias francophones publics nous rend collectivement plus forts, plus alertes, plus innovants. Face aux enjeux stratégiques que nous partageons entre médias de service public, nous faisons de notre proximité culturelle une force. Chaque année, nos coopérations deviennent plus utiles pour nos équipes et permettent de créer pour nos publics de nouveaux programmes qui font rayonner la francophonie et les valeurs du service public" a déclaré la Présidente Sibyle Veil.

Eric Poivre a été désigné Secrétaire général pour un second mandat de 4 ans, à l’unanimité par l’Assemblée de Direction.