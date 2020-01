Louie Media annonce une levée de fonds de 450 000 euros

Pour relever ces défis, Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlowski ont souhaité s’entourer d’investisseurs spécialisés dans les médias et l’économie des startups et qui adhèrent à leurs valeurs et leur vision du marché podcast. Les investisseurs sont Mikaël Aubertin et Julia Perroux, fondateurs de Good Goût ; Orla Noonan, Présidente de Adevinta, groupe leader international des marketplaces digitales et ancien CEO du Groupe AB ; Olivier Fleurot, professionnel des media et de la communication, ancien CEO du Financial Times et des Echos, mentor de Louie de la première heure ; Sylvie Hoarau, musicienne et interprète, du duo Brigitte ; Antoine Michel, Associé chez Investir&+, ancien COO du groupe Trace ; Clément Delpirou, DG d’Altice Media ; Dorothée Dewitte, co-fondatrice de l’agence d’influence D&C