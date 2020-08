Louane, animatrice sur NRJ Lille

Après avoir pris une pause dans sa carrière pour se consacrer à sa vie de famille, Louane est de retour et a choisi NRJ, pour faire ses premiers pas à l’antenne. Elle sera l’une des animatrices de l'équipe de NRJ dans les studios lillois tous les jours ,du lundi 31 août au vendredi 4 septembre.

Durant une semaine, et pour le plus grand plaisir de ses fans, Louane sera seule, aux commandes du 11h-15h sur NRJ Lille (101.3). Avant de reprendre le chemin des studios d'enregistrement pour préparer son opus inédit, l'interprète de "Jour 1" programmera ses titres préférés et partagera un moment unique de radio sur NRJ Lille, durant une semaine.