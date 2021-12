Lionel Sow nommé directeur musical du Choeur de Radio France

"Le Chœur de Radio France occupe une place singulière dans le paysage musical français et européen en rendant accessible les plus grandes pages de la musique chorale, symphonique et a cappella. Le développement et le rayonnement du Chœur pourront s'appuyer sur l'engagement, l'humanité et le talent artistique de Lionel Sow. Je me réjouis de l'accueillir parmi nos directeurs musicaux au service de l'ambition musicale de Radio France" a souligné Sibyle Veil, Présidente-Directrice générale de Radio France.