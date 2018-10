Licenciée d'Europe 1, Nathalie André obtient 226 000 € aux Prud'hommes

Nathalie André a remporté la bataille après son licenciement pour "insuffisance professionnelle" après une seule saison (2016-2017) à la direction des programmes d'Europe 1. Le conseil des Prud'hommes a reconnu, ce mardi, le licenciement sans cause réelle et a condamné la station de radio à lui verser 226 274,15 €. Son avocat demandait au total 680 000 € à la station après ce licenciement. "J'ai travaillé à 14 pilotes sur 2017-2018", avait-t-elle expliqué aux juges lors de l'audience en juillet dernier. "J'avais proposé Nikos Aliagas à la matinale, il y sera en septembre. J'ai fait plus de 3 000 émissions de télé, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, j'ai toujours travaillé depuis et je peux vous dire que les mots "incompétence" et "incapable" ne peuvent pas s'appliquer à moi. Ils m'ont stoppée dans ma carrière professionnelle, c'est humiliant, c'est injuste...".