Les syndicats contre la plateforme commune France Bleu-France 3

"Sur le fond, ce projet, mené à marche forcée, n’a pas de sens. Les plateformes web et les applications des deux réseaux ont largement trouvé leur public et sont devenues des sites de référence, notamment en termes d’information locale. Chaque réseau s’est construit avec des professionnels motivés et volontaires qui, au fil des années, ont trouvé leur propre organisation pour répondre aux besoins des internautes de plus en plus nombreux à consulter nos sites" expliquent les deux syndicats.

"Le projet de Groupement d’Intérêt Économique (GIE), qui a été décidé par les directions, risque de détruire tous les efforts consentis par les salariés. À l’heure du "web first" et du développement des réseaux sociaux, perdre nos plateformes et nos marques, c’est inacceptable".