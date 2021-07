Les radios du groupe M6 et Spotify signent un accord

L'accord prévoit l'accès aux utilisateurs de Spotify à l'ensemble de l'offre audio du groupe M6. D'abord, le replay antenne des émissions des 3 stations. Ensuite, les podcasts natifs : une offre de podcasts culture, reportage et jeunesse entre autres pour RTL avec "Ah ouais !", "Immersions", "Une Lettre d'Amérique", "Lis-moi une Histoire" ... , des séries et collections musicales pour Fun Radio (All Star ... ) et RTL2 (Mémories by Zegut).

Enfin, les créations originales, déclinaisons podcasts des programmes phares : sur RTL les utilisateurs Spotify peuvent retrouver "La Règle d'Or", bonus inédit du programme "Ça Peut Vous Arriver" ou encore les bonus "Les Voix du Crime" qui complètent le programme "L'heure du Crime" et les bonus de Fun Radio et de RTL2.