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Lundi 2 Novembre 2026 - 08:10

Les radios associatives invitées à découvrir les fonctionnalités de Radioplayer


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Ce mardi 3 novembre, de 11h à 12h, le Syndicat national des radios libres (SNRL), en collaboration avec la Confédération nationale des radios associatives (CNRA), organise un webinaire consacré à Radioplayer. Cette présentation en ligne, suivie d'un échange avec les participants, détaillera les possibilités offertes aux radios associatives pour diffuser leurs programmes sur les nouveaux supports d'écoute.



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Radioplayer est une application et une infrastructure communes aux radios françaises, déployées dans 27 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La plateforme rassemble actuellement 400 radios, plus de 1 000 webradios et plus de 900 000 épisodes de podcasts. Elle permet d'accéder au direct, aux podcasts, aux webradios, aux grilles de programmes, aux titres diffusés et à la réécoute depuis le début d'une émission grâce à la fonction "start-over". Disponible sur smartphone, ordinateur, télévision connectée, enceinte et montre, elle prend également en charge Apple CarPlay, Android Auto et les systèmes de nombreux constructeurs automobiles.
En voiture, le passage automatique entre FM, DAB+ et streaming vise à assurer la continuité de l'écoute hors de la zone de diffusion. Le lancement vocal est également possible avec Alexa ou Gemini.


Des outils de gestion et une offre destinée aux adhérents

Pour les radios associatives, Radioplayer propose un espace de gestion permettant d'actualiser leurs informations et de consulter leurs chiffres d'écoute. Les stations sont accessibles partout en France, tandis que les radios de proximité bénéficient d'une rubrique dédiée, "Les Locales", sur la page d'accueil. Ce webinaire du mardi 3 novembre, à 11h, présentera le fonctionnement de la plateforme, les étapes d'intégration d'une radio, les offres disponibles et le tarif négocié pour les adhérents du SNRL.
Une séance de questions-réponses est prévue. Les organisateurs invitent les radios à transmettre cette présentation à leurs bénévoles et salariés chargés du numérique.


La réunion se déroulera en ligne sur Microsoft Teams, de 11h à 12h, ICI


Tags : catégorie A, CNRA, Radioplayer, radios associatives, SNRL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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