Les radios associatives invitées à découvrir les fonctionnalités de Radioplayer

Radioplayer est une application et une infrastructure communes aux radios françaises, déployées dans 27 pays d'Europe et d'Amérique du Nord. La plateforme rassemble actuellement 400 radios, plus de 1 000 webradios et plus de 900 000 épisodes de podcasts. Elle permet d'accéder au direct, aux podcasts, aux webradios, aux grilles de programmes, aux titres diffusés et à la réécoute depuis le début d'une émission grâce à la fonction "start-over". Disponible sur smartphone, ordinateur, télévision connectée, enceinte et montre, elle prend également en charge Apple CarPlay, Android Auto et les systèmes de nombreux constructeurs automobiles.

En voiture, le passage automatique entre FM, DAB+ et streaming vise à assurer la continuité de l'écoute hors de la zone de diffusion. Le lancement vocal est également possible avec Alexa ou Gemini.

