Les premiers artistes dévoilés pour les 4 dates du Tour Vibration 2025

Fort de ses 143 000 spectateurs en 2024, le Tour Vibration s’impose comme le plus grand rendez-vous musical gratuit des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.

Les premiers noms des artistes dévoilés donnent le ton de concerts qui vont enflammer les spectateurs. Le Tour Vibration fera escale à Sorigny le 06 septembre, à l’aérodrome, où Boulevard des Airs, Keen’V, Linh et Naza feront vibrer le public. À Châteauroux, le 13 septembre au Boulodrome, FDMV, Jeck & Carla, Kendji et Zaz enflammeront la scène. Les spectateurs de Romorantin, le 20 septembre au Parc des Expositions de la Pyramide, pourront profiter des performances d’Amel Bent, Amir, Ridsa et Santa. Enfin, le Tour Vibration s’achèvera en beauté le 27 septembre au Mans, au parking des Quinconces, avec Helena, Keblack, Trinix et Vitaa.