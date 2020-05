Les meilleurs moments du "NRJ Music Tour dans ton salon" sur NRJ12

Ce concert a été le premier concert en France depuis le confinement à réunir l’équivalent de près de 20 Stades de France. Retransmis en live sur NRJ.fr, l’appli NRJ, en Facebook Live et sur la chaine YouTube NRJ, le "NRJ Music Tour Dans Ton Salon" a généré 1 500 000 vues en France. Le concert #NMTDansTonSalon, en trending topic sur Twitter, a été l’événement le plus commenté en France vendredi soir sur les réseaux sociaux. Le concert a également été diffusé dans les 18 pays où le groupe est présent : Allemagne, Belgique (Wallonie et Flandre), Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Suisse, Autriche, Maroc, Russie, Géorgie, Liban, Égypte, Chypre, Saint Martin, Ile Maurice, Bulgarie. Diffusé en Russie sur la plateforme Vkontakte, il a généré près de 1.200.000 vues supplémentaires.