Les médias occitans et catalans se retrouvent à Narbonne

L’événement se déroulera sur deux journées. Le 7 mars, une soirée inaugurale à l’Île du Gua Suites ouvrira la rencontre, suivie d’une matinée de conférences et de tables rondes le 8 mars à l’Auditorium du Musée Narbo Via. Les échanges seront structurés autour de deux thématiques principales. D'abord, vers une coopération entre les médias d’Occitanie et de l’espace linguistique catalan : cette session mettra en lumière des expériences internationales de collaboration et d’innovation. Ensuite, vers la connexion des médias avec le jeune public, un enjeu crucial pour assurer la pérennité des médias locaux face aux évolutions des modes de consommation de l’information.

Des journalistes, éditeurs, directeurs de médias, experts en communication et créateurs de contenus viendront partager leurs expériences et réflexions, dans le but d’enrichir la dynamique des médias locaux.