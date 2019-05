Les locaux de France Bleu Champagne vandalisés à Reims

La vandalisation de la station de radio @fbleuchampagne est inadmissible, je la condamne fermement et apporte tout mon soutien aux collaborateurs qui assurent chaque jour cette mission essentielle de #ServicePublic de proximité. https://t.co/vI0x1oISW1

Les radios indépendantes apportent leur entière solidarité aux équipes de @fbleuchampagne et @radiofrance. Les radios des territoires, privées comme publiques, sont indispensables au débat public et à notre vie démocratique et citoyenne. https://t.co/ggXzfKDNFk