Les formations musicales de Radio France font leur rentrée

Symphonies, pianos solos, concertos, musiques de chambre, oratorios, créations, choeurs, orgue... Tout en fêtant, avec les forces musicales de Radio France, Bernstein, Berlioz ou le cinéma, l’Orchestre Philharmonique de Radio France rendra hommage cette saison au centenaire de la Grande Guerre. Le "Philhar" joue aussi "double" jeu… et s’amusera à explorer les doubles concertos, les oeuvres pour deux orchestres, les duos, les compositeurs en miroirs et quelques couples mythiques, de Roméo et Juliette à Daphnis et Chloé, en passant par Pelléas et Mélisande ou Pierre et le Loup… Parmi les chefs et solistes de cette saison : Myung Whun Chung, Gidon Kremer, Roger Norrington, Sol Gabetta, Barbara Hannigan, Xavier de Maistre… Il accueillera également des artistes en résidence pour servir le répertoire d’hier et d’aujourd’hui : Hilary Hahn, Bertrand Chamayou ou encore Lambert Wilson.