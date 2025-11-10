Les émotions et la confiance au cœur de l’efficacité publicitaire

Ce cadre s’applique particulièrement à la radio et à l’audio digital, où la voix demeure l’un des vecteurs les plus efficaces pour activer la mémoire et la préférence de marque.

La radio, média du quotidien, favorise une exposition régulière, répétée et contextuelle, souvent dans des moments de concentration ou de mobilité. Les conclusions de WPP rejoignent celles d’autres études sur l’audio : la réceptivité publicitaire y est amplifiée par la relation émotionnelle avec la voix et l’ancrage du message dans des routines positives (déplacements, préparation, détente ou travail). Dans ce cadre, la publicité radio et podcast dépasse la simple attention pour devenir une expérience sensorielle intégrée.